Agile 2 Values and Principles in Turkish

Translated by: Altuğ B. Altıntaş, Y. Can Kar

Değerler (Values)

Bunların hepsine değer veriyoruz ve bunları her durum için dengelemeye veya birleştirmeye çalışıyoruz.

1. Düşüncelilik ve rutin.

Düşüncelilik, bağlamı dikkate alıp, ancak durumu anlamlandırmaya çalıştıktan sonra harekete geçmek anlamına gelir. Rutin, önceden tanımlanmış adımları, belirli bir çerçeve içerisinde, değiştirmeden, duruma göre uyarlamadan, bu adımların niçin var olduklarını anlamadan veya bunlar hakkında düşünmeden takip etmek anlamına gelir.

2. Sonuçlar ve çıktılar.

Sonuçlar, eyleme geçildikten sonra ortaya çıkan doğrudan ve dolaylı nihai neticeler anlamına gelir. Çıktılar, bir eylem tarafından, akıbetinde üretilenleri ifade eder: Örneğin çalışan yazılım, bir programlama görevinin çıktısıdır. Sonuçlar çıktıya bağlıdır ve her ikisi de önemlidir; ama sonuçlar bu ikisi arasındaki en önemlisidir.

3. Bireyler ve ekipler.

Bireyler ve farklılıkları önemlidir ancak hiçbir zaman unutulmamalıdır ki; bireyler ait oldukları ekip değildirler. Ekipler ve ekip ruhu önemlidir; aynı zamanda bireylerin ekibinin yararına kararlar alması ve tavizler vermesi de önemlidir. Ancak ekibin çıkarları ile bireysel çıkarlar birbirleriyle dengede olmalıdır; biri diğerinden mutlak anlamda daha önemli değildir.

4. İş idraki ve teknik idrak.

Teknoloji personelinin iş ile ilgili konularla ilgilenmesi, iş birimleri personelinin ise teknolojik konularla ilgilenmesi gerekir. Her ikisi de “Bunları bilmeme gerek yok” dememelidir. Günümüzde teknoloji ve iş dünyasının bütünsel bir anlayışı zaruridir.

5. Bireysel yetkilendirme ve iyi liderlik.

Bireylerin eylemliliğe sahip olmaları gerekir: Kendi işlerini nasıl gerçekleştireceklerine dair karar vermelerine izin verilmeli ve onlara yenilik yapma, yeni fikirleri ifade etme ve bu fikirleri denemek için fırsatlar tanınmalıdır. Bunları uygulayarak, şahsi liderliği tecrübe ederler. Başkalarına liderlik edenlerin, liderlik ettikleri bireyleri yetkilendirmeleri gerekir, ancak aynı zamanda bu bireylerin ne kadar özgürlüğe sahip olabileceklerini de değerlendirmeleri ve onları büyümeleri için konumlandırmaları gerekir.

6. İntibak ve planlama.

İntibak, planlardaki değişimin gerekliliğini kabullenmek ve planları revize etmeye hazır olmak anlamına gelir. Planlama önemlidir çünkü eylemin yönünü belirlerler ve en iyi yönün ne olduğuna dair anlayışı temsil ederler.

Bu değerlerin gerçek çeviklik için daha iyi bir temel oluşturduğuna inanıyoruz.

Biz Agile 2’yiz! Günümüzün zorluklarını anlayan ve bunlara çözüm bulmaya çalışan ikinci bir Agile versiyonu….

İlkeler (Principles)

1. Planlama, Geçiş ve Dönüşüm

1. İlke: Her bir girişim hem vizyon ya da hedef hem de esnek, yönlendirilebilir, sonuç odaklı bir plana ihtiyaç duyar.

2. İlke: Her bir kayda değer dönüşüm, yalnızca süreç değişimi değil, ekseriyetle bir öğrenme yolculuğudur.

3. İlke: Değişim yukarıdan başlamalıdır.

4. İlke: Ürün geliştirme çoğunlukla bir öğrenme yolculuğudur; yalnızca bir “implementasyon” değildir.

2. Ürün, Portföy ve Paydaşlar

1. İlke: Piyasadan ve paydaşlardan sürekli geri bildirim alınması.

2. İlke: Değerin tek kanıtı işin sonucudur.

3. İlke: Küçük gruplar halinde yinelemeli olarak çalışılması.

4. İlke: Ürün tasarımı, ürün implementasyonuyla bütünleştirilmelidir.

5. İlke: Fikri paylaşmak ve kavrayışı derinleştirmek için belgelendirilmesi.

6. İlke: Ürün ve hizmet sunanlar, kusurlarının sonuçları konusunda müşterilerine karşı kendilerini sorumlu hissetmelidirler.

3. Veri

1. İlke: Veri stratejik bir değere sahiptir.

2. İlke: Kurumun bilgi modeli stratejik bir varlıktır.

3. İlke: Ürünün doğrulanması için verilerin dikkatli bir şekilde toplanması ve analiz edilmesi.

4. Çerçeveler ve Metodolojiler

1. İlke: Bir Çevik çerçevenin işe, kültüre ve koşullara göre uyumlandırılması.

2. İlke: Kurumların ihtiyaçlarına göre uyarlanmış bir “başlangıç çerçevesine” ihtiyaçları vardır.

5. Teknik Boyut ve Teknik Akıcılık

1. İlke: Teknik çeviklik ve iş çevikliği birbirinden ayrılamazlar: Biri anlaşılmadan diğerini de anlamak mümkün değildir.

2. İlke: Üst düzey yöneticiler, ürün ve hizmetlerin nasıl oluşturulduğunu ve sunulduğunu anlamalıdırlar.

3. İlke: Teknolojiden sorumlu üst yönetim, teknolojinin nasıl oluşturulduğunu ve sunulduğunu anlamalıdır.

4. İlke: Teknolojiden sorumlu üst yönetimin ve teknoloji ekiplerinin yapılan işi anlamaları gerekir.

6. Bireysellik ve Ekip

1. İlke: Ekibin bütünü sorunun bütününü çözer.

2. İlke: İletişim ve çalışma tarzı serbestliği teşvik edilmelidir.

3. İlke: Ekip önemli olduğu kadar bireyleri de önemlidir.

4. İlke: Hem belirli bir konuda uzmanlaşmış “specialist” bireyler hem de uzmanlığı yayılmış “generalist” bireyler değerlidirler.

5. İlke: Farklı Çeviklik sertifikaları farklı değerlere sahiptirler ve irdelenmeleri gerekir.

7. Ekip ve Organizasyon

1. İlke: Ekiplerin hareket yetkisine sahip olduğu çoğunlukla uçtan uca otonomlaştırılmış dağıtım akışları tercih edilmelidir.

2. İlke: Ortak hedefler aracılığıyla ekipler arasındaki iş birliği teşvik edilmelidir.

3. İlke: Ekiplerin birlikte uzun vade çalışması tercih edilmelidir ve bu sayede elde ettikleri uzmanlıkları kurumun rekabet avantajına dönüştürülmelidir.

8. Sürekli İyileştirme

1. İlke: Sürtünmeye neden olan şeylere sınırlar koyulmalıdır.

2. İlke: Gecikmeden ve sık sık entegrasyon gerçekleştirilmelidir.

3. İlke: Zaman zaman içgözlem yapılmalı ve ardından gereken değişim hayata geçirilmelidir.

4. İlke: Kapasitenin tamamı vaat edilmemelidir.

9. Odaklanma

1. İlke: Bilişsel akışa saygı gösterilmelidir.

2. İlke: İnsanların kesintisiz, odaklanmış çalışmalara katılması kolaylaştırılmalıdır.

3. İlke: Derin tartışmalar teşvik edilmelidir.

10. Liderlik

1. İlke: En etkili başarı faktörü, kurumun sergilediği ve teşvik ettiği liderlik paradigmasıdır.

2. İlke: Hem bireyleri hem de ekipleri güçlendirebilecek ve yönlerini tayin edebilecek bir liderlik sağlanmalıdır.

3. İlke: Liderlik modelleri ölçeklenebilirdirler.

4. İlke: Kurumsal yapı ve liderlik için organizasyonel modeller zamanla dönüşmelidirler.

5. İlke: İyi liderler açıktır.

6. İlke: Bir ekibin çoğu zaman her biri farklı türden birden fazla lidere ihtiyacı vardır.

7. İlke: Kendi kendini organize etme ve özerklik isteğe bağlıdır ancak yetkinliğe göre verilmelidir.

8. İlke: Fikirler, dar kapsamlı izole deneylerle doğrulanmalıdırlar.

9. İlke: Bireylerin mesleki gelişimi esastır.